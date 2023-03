Reprodução/Instagram Juscelino Filho afirma que é "ficha limpa"





Juscelino Filho (União-MA), ministro das Comunicações, postou um vídeo nas suas redes sociais nesta segunda-feira (6) dando explicações sobre a polêmica envolvendo diárias com viagens suas para o Maranhão e São Paulo.

Ele pontua que nas duas ocasiões houve “erro do sistema”, que teria gerado automaticamente as diárias para os períodos em que ele ficou hospedado nos locais para cumprir agendas oficiais do Ministério.

Ele afirmou que a sua ida ao Maranhão foi em rezão de reuniões realizadas com a gerência regional da Anatel, com o Prefeito de São Luis e também com o governador do estado em questão.





"Sobre as diárias, o que aconteceu foi que o sistema gerou automaticamente as diárias para todo o período. Um erro de sistema, sem diferenciar o final de semana. E sabe o que eu fiz? Eu devolvi as diárias assim que eu soube, ainda no dia 19 de janeiro", disse.

No que diz respeito à sua viagem para a capital paulista, além do valor das diárias, também se discutiu o uso de um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) para que ele participasse de um leilão de cavalos no local.

"Ficam me acusando de ter ido pra lá para participar de um evento de cavalos. Isso não é verdade. Eu fui para participar de reuniões com a diretoria da operadora Claro, com as gerências regionais da Telebrás e da Anatel, além da montadora BYD. E eu fui sim, de voo oficial da FAB, porque estava indo para uma agenda oficial. E o meu retorno se deu em voo da FAB compartilhado, solicitado por outro ministério", destacou o ministro.

Filho afirmou que a área técnica do ministério já constatou o erro do sistema em relação ao lançamento das diárias no sistema e que, assim como o ocorrido na outra viagem, quando ficou sabendo do erro devolveu os valores.

Outro assunto tratado por Juscelino foi acusação de ocultar R$ 2,2 milhões em cavalos de raça na prestação de contas à Justiça Eleitoral na campanha para deputado federal de 2022.

"Me perguntam também sobre o meu patrimônio, e eu explico. Desde sempre declaro todos os meus bens na minha declaração de Imposto de Renda, inclusive os meus cavalos. E faço questão de deixar claro: a Receita Federal sempre aprovou todas as minhas declarações de Imposto de Renda. E mais: a Justiça Eleitoral também sempre aprovou as minhas contas", enfatizou.





Acusações contra Juscelino

Ministro das Comunicações, Juscelino Filho é acusado de direcionar R$ 7,5 milhões do Orçamento Secreto para a cidade de Vitorino Freire (MA), comandada por sua irmã, Luanna Rezende. Do total, R$ 5 milhões foram usados para asfaltar uma estrada que passa pela fazenda de sua família. A denúncia foi divulgada pelo jornal O Estado de S. Paulo .

O ministro ainda é suspeito de ocultar R$ 2,2 milhões em cavalos de raça na prestação de contas à Justiça Eleitoral na campanha para deputado federal de 2022, segundo o Estadão. Ao Tribunal Superior Eleitoral, Juscelino disse ter R$ 4,4 milhões em patrimônio.

Outra denúncia que chegou ao Palácio do Planalto é o uso de um avião da FAB para a participação de um leilão de equinos em São Paulo. Segundo o jornal, o ministro disse que teria uma viagem de “urgência”, justificativa tradicionalmente acatada pela presidência da República.

