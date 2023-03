Corpo de Bombeiro e Defesa Civil Chuvas causaram destruição em SC





O ciclone extratropical , responsável por provocar fortes chuvas em Santa Catarina , causou destruição no último fim de semana. Em Urussanga, o rio que corta o município transbordou e fez uma família ficar ilhada na madrugada desta segunda (6). Alagamentos e quedas de barreira fizeram rodovias federais e estaduais serem interditados.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 4h para salvar a família ilhada. Os familiares ficaram presos em casa por conta do aumento do nível de água na rua. Um homem de 42 anos, uma mulher, de 35, e um adolescente, de 15, foram resgatados.

Uma tempestade com fortes ventos detonou com a entrada de um supermercado em Balneário Arroio da Silva, no domingo (5). O local sofreu prejuízos.

Há grande preocupação das autoridades com a chance de novos temporais, já que o Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina fez novos alertas.

A Prefeitura de Balneário Arroio do Silva decretou situação de emergência por causa das fortes chuvas. As aulas da rede municipal foram suspensas, não tendo previsão de retorno. Além disso, o horário de vacinação no município sofreu alteração.

A cidade de Urussanga registrou 75.6 milímetros em seis horas de chuva. Os municípios do Sul de Santa Catarina tiveram os maiores acumulados, causando medo em toda população.

Ciclone extratropical

O fenômeno é quando centros de baixa pressão atmosférica se formam fora dos trópicos. Isso pode ocorrer em médias e altas latitudes. Os ciclones extratropicais aparecem normalmente no extremo sul do país, perto das fronteiras do Rio Grande do Sul com a Argentina e Uruguai.

Os ciclones extratropicais podem causar fortes danos nas cidades atingidas, no entanto, eles são mais fracos e as destruições são menores do que os ciclones tropicais.

E a população de Santa Catarina precisará seguir preocupada e em estado de atenção. Nesta segunda, a Epagri/Ciram prevê uma forte chuva em um pequeno intervalo de tempo. Há chance de rajadas de vento, acima de 60 km/h, principalmente no litoral.

O alerta ficará também em relação a possíveis novos deslizamentos e enxurradas. Equipes de resgate já estão se preparando para poder socorrer vítimas.





