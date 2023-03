Reprodução - 29.12.22 Juscelino Filho, do União Brasil, e o presidente Lula





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou nesta quinta-feira (2) que pode demitir o ministro das Comunicações , Juscelino Filho (União Brasil-MA). Ele relatou que conversará com o integrante do governo e, caso o titular da pasta não comprove sua inocência, será retirado do cargo.

Juscelino pegou diárias do governo federal por vários dias sem ter agenda de trabalho em São Luís, São Paulo, Portugal e Espanha. As duas viagens internacionais custaram aos cofres públicos R$ 34,2 mil.

"Eu tentei essa semana conversar com Juscelino, o ministro Juscelino está viajando, está no exterior a serviço do ministério discutindo no encontro de telecomunicações", comentou Lula em entrevista ao jornalista Reinaldo Azevedo na BandNews.

“Já pedi para o ministro Rui Costa convocar ele para segunda-feira para gente ter uma conversa porque ele tem direito de provar sua inocência, mas, se ele não conseguir provar sua inocência, ele não pode ficar no governo. Eu garanto a todo mundo a presunção de inocência”, acrescentou.

O Ministério das Comunicações divulgou uma nota afirmando que Juscelino devolveu o dinheiro para os cofres públicos.

“Como forma de demonstrar seu zelo com o dinheiro público e compromisso com a transparência no exercício das suas funções, Juscelino Filho determinou apuração imediata sobre os procedimentos administrativos que foram adotados relacionados às viagens”, afirmou.

“A área técnica do Ministério detectou que o sistema gerou automaticamente diárias nos finais de semana em que houve viagens a trabalho, o que deixa claro que não houve qualquer participação do ministro nestes lançamentos. Houve, portanto, um equívoco que já foi corrigido”, concluiu a pasta.

Lula diz que caso de Daniela do Waguinho é diferente

Questionado sobre a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, Lula afirmou que o caso dela é diferente em relação ao do ministro das Comunicações. O presidente ainda relatou que é muito grato pelo apoio que recebeu dela nas eleições presidenciais.

Em janeiro, foi revelado que Daniela tinha ligação política com o ex-PM Juracy Prudêncio, mais conhecido como Jura. Ele foi condenado por chefiar uma milícia na Baixada Fluminense.

Porém, Lula afirmou que o elo da ministra com o miliciano é apenas em fotos tiradas em campanha política.

"A Daniela é diferente, a Daniela você pega uma fotografia de alguém em cima de um caminhão com ela em cima do palanque. Você não pode condenar uma pessoa porque está em cima do palanque com alguém indesejável", argumentou.

“Eu tenho gratidão pela Daniela porque a Daniela foi a única deputada da Baixada Fluminense que me apoiou de verdade, ela e o marido dela, e pagaram muito caro com o governo anterior pelo fato de ter me apoiado. Perseguição, xingamento na porta de casa, ele teve que mudar até de cidade para dormir. Então, eu tenho que ter esse respeito e essa consideração", acrescentou.

No entanto, no fim, ele relatou que, caso seja comprovado uma ligação de Daniela com a milícia, ela será demitida.





