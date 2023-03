José Cruz/Agência Brasil - 09.11.2022 Lira diz que Planalto não tem base consolidade para aprovar projetos de maioria simples

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas-AL), afirmou nesta segunda-feira (6) que o governo não conta com uma base consolidada no Congresso Nacional. Para o parlamentar, o Planalto terá tempo para estabilizar o governo e, em seguida, definirá a sequência de pautas que interessam a cúpula ligada ao presidente Lula (PT).

A declaração foi dada em um evento promovido pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP). Segundo Lira, o Planalto não tem apoio sequer para pautas simples, que precisam apenas de maioria simples dos parlamentares.

“Teremos um tempo para que o governo se estabilize internamente, porque hoje o governo ainda não tem uma base consistente nem na Câmara, nem no Senado para enfrentar matérias de maioria simples, quanto mais matérias de quórum constitucional”, disse Lira.

“Nós temos um Congresso que hoje tem atribuições mais amplas e que isso precisa ser negociado com bom-senso, muita conversa, amplitude, clareza, mas com rumo e o rumo precisamos defini-lo agora em março. Nós não temos um rumo definido, um encaminhamento feito”, concluiu Lira.

Desde quando assumiu o Planalto, Lula tem encontrado dificuldade em consolidar uma base parlamentar nas duas Casas. No Senado, por exemplo, o petista precisou das “traições” para reeleger Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para a presidência da Congresso.

A principal dificuldade do Planalto é consolidar o apoio de partidos aliados, como União Brasil, MDB e PSD. As três legendas contam com bolsonaristas em suas bases e podem ajudar a oposição para segurar pautas governistas.

A cúpula do Planalto ainda deverá se reunir com partidos de Centro para assegurar a maioria no Congresso. Correlegionários do Progressistas já afirmaram que querem migrar para a base governistas, enquanto políticos mais afastados do ex-presidente Jair Bolsonaro dentro do PL também já pediram a migração da legenda.