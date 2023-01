Reprodução Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública

O ex-ministro Anderson Torres , que está preso no 4º Batalhão da Polícia Militar no Guará, próximo à Brasília , tem direito a TV e frigobar na cela. A juíza Leila Cruz autorizou ainda que o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal tenha acesso a microondas, refeições levadas por advogados ou familiares e atendimento psicológico.

Os benefícios concedidos a Torres foram autorizados após a Corregedoria da Polícia Militar do Distrito Federal realizar uma inspeção na cela do ex-ministro.

Ainda, Torres tem prerrogativa de função por ser delegado da Polícia Federal. A visitação segue os critérios conforme a legislação do NCPM, que prevê visitas aos presos nos finais de semana.

Prisão de Torres

O ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, foi preso pela Polícia Federal no dia 14 após desembarcar de Miami, na Flórida, onde passava férias.

Os agentes da PF o prenderam dentro da aeronave e o levaram para o 4º batalhão da Polícia Militar no Guará, região administrativa da capital federal. As informações são da analista de política da CNN Basília Rodrigues.

Torres teve prisão decretada por maioria do STF (Supremo Tribunal Federal) após os atos golpistas em Brasília , em 8 de janeiro, que deixaram as sedes dos Três Poderes em pedaços.

Ele exercia o cargo de secretário de Segurança Pública do Distrito Federal na ocasião, mas foi exonerado no mesmo dia pelo governador afastado Ibaneis Rocha.

A suspeita é que Torres, em conjunto com setores da Polícia Militar do DF e de militares, tenha ajudado a ação dos terroristas bolsonaristas. Ele nega.

"Lamento profundamente que sejam levantadas hipóteses absurdas de qualquer tipo de conivência minha com as barbáries que assistimos", escreveu no dia em que teve sua prisão decretada.

Depoimento à Polícia Federal

O ex-ministro deve prestar n ovo depoimento à Polícia Federal na próxima segunda-feira , dia 23, às 10h30.

