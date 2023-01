Reprodução/Instagram Danilo Gentili

O deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP) confirmou que o humorista Danilo Gentili será candidato à Presidência da República em 2026. O anúncio repercutiu nas redes sociais e também em grupos políticos tanto da direita quanto da esquerda.



A coluna sabe exatamente o que parlamentares de esquerda pensam sobre Gentili na política. Por isso foram procurados políticos que fazem parte da direita para saber se o comediante é visto com bons olhos para entrar na corrida eleitoral.

Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) zombaram do anúncio feito por Kataguiri. “Novo Luciano Huck”, “não sabia que o Gentili fazia imitações e resolveu copiar o Datena” e “o MBL está no limbo e sempre quer polemizar com idiotice" foram algumas frases ditas.

Já nomes da centro-direita, que fizeram parte da base do antigo governo ou foram independentes, enxergam o apresentador sem capacidade para concorrer ao cargo. “Política se faz com político. Ele deveria começar com algo menor. Tentar ser prefeito de São Paulo, por exemplo. E ser menos agressivo com os políticos para ter um diálogo saudável”, comentou um deputado estadual por SP.

Políticos de direita que fizeram oposição a Bolsonaro também não acreditam que Gentili tenha capacidade para ser presidente. “É até um desserviço para a direita. Deveríamos construir um nome real e que faz política de verdade”, comentou um líder partidário.

“Off” chamou a atenção da coluna

O que chamou a atenção da coluna foi o fato de que todos que deram declarações para a reportagem pediram para que seus nomes não fossem citados.

Uma parte disse que “não daria Ibope” para o Gentili e ao MBL. Outra ala alegou “estar preocupado com o futuro do Brasil e não quer entrar numa disputa midiática insignificante”. Teve quem afirmou que “o humorista é forte nas redes sociais” e poderia “causar dores de cabeça”.

Outra justificativa dada foi que "a política é dinâmica e não é inteligente fechar portas".

Danilo Gentili ajudará MBL a criar partido

Gentili fará campanha para que fãs assinem manifesto para que o partido do MBL saía do papel, conforme revelou a reportagem publicada na Folha de S.Paulo.

O Portal iG publicou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está preocupado com o surgimento da agremiação do Movimento Brasil Livre. Com uma possível candidatura de Danilo Gentili, a tendência que o clima entre eles fique ainda mais pesado.

