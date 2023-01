Reprodução Globonews Janja mostra condições deterioradas do Palácio da Alvorada

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dispensou 40 militares que atuavam na Coordenação de Administração do Palácio da Alvorada , residência oficial do chefe do Executivo. A ação é válida desde o dia 13 de janeiro, mas a lista com os nomes foi publicada nesta terça-feira (17) no Diário Oficial da União (DOU).

A ação ocorreu uma semana após Janja , a primeira-dama, ter exposto o estado que encontrou o Alvorada após a saída do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro .

Na publicação de hoje, a Secretaria-Geral da Presidência da República não explica o motivo da dispensa dos 40 militares .

O ministro da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, havia dito, em 2 de janeiro, que o governo Bolsonaro entregou as residências oficiais "de qualquer jeito" ao atual mandatário.

Pouco depois, Janja mostrou o estado de conservação dos móveis do local, além da ausência de objetos do Alvorada.

Problemas na Alvorada

Na ocasião, Janja concedeu uma entrevista à GloboNews e fez um 'passeio' pelo Alvorada .

A troca de inquilinos ganhou atenção do público, após Janja identificar diversos problemas estruturais nas instalações do prédio, descuido com objetos de arte valiosos para a cultura do país e possível 'sumiço' de esculturas.

No espaço onde a presidência geralmente recebe visitas, a primeira-dama revelou danos em tapetes, estofados dos sofás rasgados, paredes com infiltração profunda, janelas com vidros quebrados e obras de arte sacra dispostas no chão do salão e esculturas e quadros que deveriam estar lá, mas não estão.

De acordo com Janja, as obras podem estar no depósito de objetos da presidência , porém, será preciso fazer um rastreamento.

Após a saída de Bolsonaro, também foram encontrados: cilindro de oxigênio ao lado da cama do quarto do presidente; equipamentos para as transmissões ao vivo que o ex-mandatário fazia; e roupas de Michelle Bolsonaro no armário, que já retiradas.

Janja disse que o local ainda passaria por reformas e que ela e Lula só se mudariam depois que as partes deterioradas fossem arrumadas.

O casal resolveu que deixarão o hotel onde estão hospedados em Brasília a partir do dia 25 de janeiro , quando retornarão da Argentina, primeira viagem internacional após a posse do petista .

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.