O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) ficou muito constrangido ao ser exposto pela primeira-dama Janja da Silva. A esposa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mostrou que o Palácio do Planalto estava mal conservado. Michelle Bolsonaro também ficou incomodada com as imagens que viralizaram nas redes sociais.



Na noite da última quinta-feira (5), a GloboNews exibiu uma reportagem exclusiva com Janja no Planalto e escancarou que o local estava com vários problemas de estrutura. As imagens mostradas na TV rapidamente circularam na internet e Bolsonaro virou alvo de zombaria.

O ex-presidente, que está de férias nos Estados Unidos, soube do caso e evidenciou surpresa com a exposição. A reação dele foi diferente do que os aliados imaginaram que o antigo chefe do Executivo federal teria. O capitão da reserva ficou constrangido com a história.

Michelle Bolsonaro também não gostou nem um pouco de ser notícia por causa da conservação do Planalto. “Ela ficou chateada, porque passa a sensação que não cuidava da casa. Agora a família será alvo de brincadeiras. O presidente ficou incrédulo quando soube que o caso foi parar na Globo”, afirmou um dos aliados de Bolsonaro.

Aliados se dividiram sobre o episódio

A exposição repercutiu entre a classe política. Bolsonaristas se dividiram sobre o caso. Um grupo defendeu o ex-presidente e tratou o comportamento de Lula como inadmissível. “Sem a menor necessidade. Poderia ter documentado o caso e entregue para a sociedade civil. Mas a sensação que passa é que precisava cutucar o Bolsonaro”, lamentou um aliado do ex-presidente.

Já uma ala que defende o legado de Bolsonaro desaprovou a conservação do Palácio do Planalto. “Não aprovo a volta do atual presidente, mas a transparência é fundamental para a melhoria do país. Se o ex-presidente não cuidava do Planalto, é importante que os brasileiros tenham consciência disso”, comentou um deputado eleito.

“Eu fiquei impactado com as imagens. Infelizmente, não vamos escutar a versão do Bolsonaro sobre o caso. O Planalto precisa de cuidados, porque é patrimônio do povo brasileiro”, acrescentou.

