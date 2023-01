Reprodução/Partido dos Trabalhadores - 01.01.2023 Presidente Lula e primeira-dama se beijam durante cerimônia de posse

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Rosângela Silva, a Janja , já estipularam quando vão morar no Palácio da Alvorada . O casal resolveu que deixarão o hotel onde estão hospedados em Brasília a partir do dia 25 de janeiro, quando retornarão da Argentina, primeira viagem internacional após a posse.



“Assim que ele voltar da Argentina ele já deve voltar para o Alvorada”, contou o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT-BA), em entrevista para o jornal O GLOBO, publicada neste domingo (15).

A intenção do casal era morar na Alvorada já no começo do mandato. Porém, por conta dos conflitos que Janja e Lula possuem com a família Bolsonaro, eles fizeram a primeira visita ao Palácio apenas no dia 3 de janeiro. Na vistoria feita por Janja, havia infiltrações, danos em tapetes, sofás rasgados, móveis em péssimas condições e janelas quebradas.

Por conta disso, ela optou por fazer os reparos e seguir hospedada no hotel. No dia 4, Rui Costa também visitou a residência oficial e confessou ter ficado “assustado” com o estado de conservação do palácio. Segundo o ministro, o local “parecia um bunker” e não um lugar para morar.

“Ao visitar a casa do presidente, fiquei assustado, porque parecia que não era uma residência presidencial. A sensação era de que parecia um bunker, várias salas com uma bateria de computadores, onde parece que trabalhavam várias pessoas. O ambiente todo estava arrumado não como uma residência do presidente da República, mas sim como se fosse um local de trabalho de combate”, pontuou.

A primeira viagem internacional de Lula está marcada para o dia 23 de janeiro. Na sequência, o presidente da República embarcará para Portugal. Em fevereiro, ele já confirmou que visitará os Estados Unidos para se reunir com Joe Biden, presidente norte-americano.

Michelle Bolsonaro não gostou das críticas

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-RJ) não gostou das críticas que recebeu por causa do descuido com o Alvorada. “Durante o mandato do meu marido, preservamos o Palácio da Alvorada respeitando a estrutura que é patrimônio tombado e também o dinheiro do povo brasileiro”, publicou nas redes sociais.

Ela falou que as infiltrações são por causa das chuvas que aconteceram recentemente na capital federal. “O conserto demanda um tratamento especial na manta que está sobre a laje”, explicou.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.