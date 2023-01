Reprodução Globonews Janja mostra condições deterioradas do Palácio da Alvorada na TV Globo (06.01.2023)

A primeira-dama, Janja Lula da Silva , concedeu entrevista a GloboNews e levou a apresentadora Natusa Nery para um 'passeio' no Palácio da Alvorada, na tarde de ontem, quinta-feira 5 de janeiro.

O Palácio da Alvorada é a residência oficial do presidente da República durante os quatro anos de mandato. Sai Jair e Michele, entra Lula e Janja.

A troca de inquilinos ganhou atenção do público, após Janja indentificar diversos problemas estruturais nas instalações do prédio, descuido com objetos de arte valiosos para a cultura do país e possível 'sumiço' de esculturas.

Janja se limirou a mostrar os cômodos e as áreas privativas da residência oficial da presidência e afirmo que seu desejo é tornar essa 'parte' do Palácio em área de visitação para o público.

No espaço onde 'geralmente' a presidência recebe visitas, a primeira dama revelou danos em tapetes, estofados dos sofás rasgados, paredes com infiltração profunda, janelas com vidros quebrados e obras de arte sacra dispostas no chão do salão e esculturas e quadros que deveriam estar lá, mas não estão.

De acordo com Janja, as obras podem estar no depósito de objetos da presidência, porém, será preciso fazer um rastreamento.

Na sala de estado, que é uma sala imensa de reuniões de trabalho da Presidência da República, o assoalho está com partes soltas. Janja mostrou também obras de arte danificadas pelo Sol.

