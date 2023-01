Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 06/12/2022 Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas

Nesta quinta-feira (12), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) , recuou e cancelou a nomeação de seu concunhado para o cargo de "Assessor Especial II" na administração paulista. A medida foi publicada na edição do Diário Oficial da União (DOU) de hoje.

A nomeação havia sido feita em publicação dessa quarta (11) e foi anulada na edição de hoje. O posto ao qual Mauricio Pozzobon Martins havia sido indicado tem salário líquido que chega a R$ 21,5 mil.

"Tornando sem efeito, o decreto publicado no D.O. de 11-1-2023, na parte que nomeou Mauricio Pozzobon Martins, RG 4.165.977 SSP/DF, no cargo de Assessor Especial do Governador II, da EV-C a que se refere a LC 1.080-2008, alterada pela LC 1.306-2017, do SQC-I-QCC", diz o documento.

Martins é militar da Reserva e é casado com a irmã da esposa do governador . Ele foi fundamental na campanha de Tarcísio durante as eleições de 2022 , já que a casa que o governador usou para justificar domicílio eleitoral em São Paulo é dele. O endereço fica no município de São José dos Campos, no interior do estado.

Antes de ser indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para concorrer ao governo paulista , de quem é aliado, Tarcísio, nascido no Rio de Janeiro , morava em Brasília.

O Mauricio Martins já tinha experiência de trabalho dentro do governo, já que, entre 2019 e 2022, foi assessor da presidência da Infraero, vinculada ao Ministério da Infraestrutura — quando Tarcísio era o chefe da pasta.

Na publicação de ontem que nomeava Martins, também era anunciada a nomeação de Diego Torres Dourado, irmão de Michelle Bolsonaro , como assessor especial . Esta indicação, no entanto, foi mantida.

Dourado já foi assistente parlamentar no Senado e, durante as campanhas eleitorais, ajudou Tarcísio a se aproximar da militância bolsonarista.

