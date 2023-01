Divulgação/Governo do Estado de São Paulo Arquivo: Governador de SP Tarcísio de Freitas (Republicanos) - 12.01.2023

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) se reúne com o prefeito de Araraquara Edinho Silva (PT) , nesta quinta-feira (12), às 18 horas, no Palácio do Governo do Estado .

O secretário da Casa Civil Arthur Lima também parcipará do encontro, que prevê a discurtir ações de recuperação dos estragos causados pelas chuvas no município nos últimos dias.

Reprodução Prefeitura SECOM Avenida desaba em Araraquara (05.01.2023)

Governo de SP liberou ontem (11) recursos no valor total de R$ 5,5 milhões à prefeitura de Araraquara, para a execução de obras emergenciais em pontos atingidos pelas chuvas .

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estava em visita a Araraquara no último domingo quando foi informado sobre as invasões e depredações das sedes do governo e do STF (Supremo Tribunal Federal), em Brasília.

