Reprodução / Instagram - 30.10.2022 Arquivo: Michelle Bolsonaro foi votar com camiseta de Israel neste domingo (30)

O atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retirou o sigilo de 100 anos da lista de pessoas que visitaram a residência oficial do ex-presidente Bolsonaro e liberou os nomes de pessoas que se encontraram com Michelle Bolsonaro , no Palácio da Alvorada, entre 2021 e 2022, em Brasília.

A listagem, publicada pelo 'O Estado de S. Paulo', mostra que a diretora de Acessibilidade e Apoio a Pessoas com Deficiência do Ministério da Educação , Nídia Limeira de Sá, foi a pessoa que esteve com maior frequência no palácio para encontrar-se com a ex-primeira-dama. Nídia esteve no Alvorada 51 vezes.

O pastor da Igreja Batista Atitude em Brasília , Claudir Machado esteve 31 vezes no Palácio da Alvorada. Já a cabeleireira Juliene Cunha esteve 24 vezes na residência oficial.

O governo Bolsonaro impôs sigilo de 100 anos em documentos e registros de entradas de seus filhos no Palácio do Planalto. A liberação da lista do Palácio da Alvorada deu-se após decreto assinado em 1º de janeiro deste ano pelo presidente.

