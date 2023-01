Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 03.10.22 O agora ex-presidente Jair Bolsonaro

A pesquisa do Datafolha questionou , se o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teria responsabilidad e nos atos violentos, em Brasília, no domingo, 8 de dezembro.

O nível de responsabilização do líder da extrema-direita no Brasil nos ataques à democracia nas depredações às sedes dos Três Poderes também foi questionado.

Das 1.214 pessoas entrevistadas em todo país por telefone (ligações feitas para aparelhos celulares) - 55% concordam que Jair Bolsonaro tem responsabiliade nos atos .

Em detalhes, a pesquisa resultou:

38% acreditam que Bolsonaro teve muita responsabilidade

17% acreditam que teve um pouca responsabilidade

39% acreditam que não teve responsabilidade alguma

6% não souberam responder

As entrevista ocorreram entre terça (10) e quarta-feira (11), com 1.214 entrevistados pelo país e tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Entenda o caso:

Durante as manifestações, um grupo mais extremista invadiu as sedes dos Três Poderes, quebrando vidraças, móveis, obras de arte e objetos históricos. Alguns gabinetes de autoridades também foram destruídos, documentos foram rasgados e até mesmo armas foram roubadas.

Mais de 1 mil pessoas foram presas

O governador do DF, Ibaneis Rocha, foi afastado por 90 dias

Anderson Torres, ex-secretário de Segurança de Bolsonaro, teve prisão decretada pelo STF

