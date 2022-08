Reprodução/YouTube - 16.08.2022 Tarcísio de Freitas defendeu sua candidatura

Nesta terça-feira (16), o candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou que o paulista não vê problema em votar nele, apesar de ter nascido no Rio de Janeiro. A fala foi feita durante a sabatina realizada pelo jornal O Globo, Valor Econômico e CBN.



A jornalista Débora Freitas disse que há uma rejeição do eleitorado pelo fato do ex-ministro da Infraestrutura ser carioca e ter transferido o domicílio eleitoral para o estado paulista recentemente. Ela então perguntou se isso não é um problema para a campanha do candidato bolsonarista.

“Eu estou contraponto. Meus números nas pesquisas eleitorais mostram isso. O que vou apresentar? Uma pessoa que se preparou para desafios, que estudou muito, uma pessoa que foi colocada a prova e teve a capacidade de tirar projetos do papel. Não me parece que o paulista tem preconceito de quem vem de fora, porque é uma visão preconceituosa”, respondeu Tarcísio.

Ele falou que o estado é conhecido por ter recebido milhões de imigrantes ao longo da sua história. “A riqueza e a força de São Paulo foram construídas pela força do paulista e por imigrantes, pessoas que vieram de fora e ganharam a vida aqui. O paulista não está interessado de qual lugar você veio, mas quer saber para onde vamos. Ele quer saber se temos a capacidade de ver os problemas e resolvê-los”, acrescentou.

Freitas ainda alfinetou os governos do PSDB, dizendo que será preciso um carioca no governo de São Paulo para “concluir as obras do Rodoanel”.

