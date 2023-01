Antonio Cruz/ Agência Brasil - 26/06/2019 José Múcio Monteiro, ministro da Defesa de Lula

O ministro da Defesa, José Múcio , negou que vai deixar o cargo do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) . A declaração foi dada em comunicado emitido na noite dessa terça-feira (10), após boatos de renúncia circularem nas redes sociais.

"O Ministro da Defesa, José Múcio Monteiro Filho, informa que não pediu renúncia do cargo. É completamente falsa a informação que circula nas Redes Sociais", informou.

O deputado federal André Janones (Avante) foi um dos que compartilhou a informação nas redes. Em publicação de ontem no Twitter , ele disse que o chefe da Defesa entregaria carta de renúncia "nas próximas horas".

Pouco depois, escreveu: "Recebi a informação da renúncia do ministro de fonte que, até aqui, tem se mostrado segura e confiável. Todavia, o ministro José Múcio nega que irá renunciar".

Janones teve papel importante nas campanhas de Lula quando ainda disputava a Presidência .

No último domingo (8), quando vândalos invadiram e depredaram os prédios dos Três Poderes em Brasília , Múcio disse que não é mais possível "aturar" acampamentos dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em frente aos quartéis do Exército .

"Não tem como continuar assim, vamos tomar providência, não tem mais como aturar isso", afirmou o ministro da Defesa .

Ao tomar posse na última semana, Múcio disse que tinha amigos que estavam nos acampamentos e que as manifestações eram democráticas.

