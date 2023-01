Reprodução Redes Sociais Ana Priscila Azevedo é presa em Luziânia (GO)

A Polícia Federal (PF) realizou na cidade de Luziânia (GO), nesta terça-feira (10), a prisão de Ana Priscila Azevedo , mulher registrada por câmeras durante participação nos atos terroristas em Brasília no último domingo (8), por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF) .

Ana Priscila Azevedo tem que ser PRESA urgentemente! pic.twitter.com/5xOHxIxKyD — Nerdhot ⭐️ Lula Presidente ⭐️ (@nerdeusadev) January 9, 2023

Ana Priscila é investigada como uma das organizadoras dos atos violêntos na capital federal. Nas redes sociais, a mulher sugere ações de violêcia e incita bolsonaristas para tomar o poder.

Ana Priscila aparece em diversos vídeos do acampamento instalado no QG Bolsonarista instalado em frente ao Quartel-General do Exército , em Brasília.

Em uma de suas postagens, ela chega a afirmar que os três poderes seriam 'sitiados' e o Brasil iria 'parar'. No Telegram, Ana Priscila Azevedo, cita caravanas de todo o Brasil e diz que afirma que a 'Babilônia vai cair'.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.