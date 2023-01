Valter Campanato/Agência Brasil Foto de Bolsonaro está em preto e branco

A foto de Jair Bolsonaro na galeria de presidentes da República foi atualizada na manhã desta segunda-feira (2) no Palácio do Planalto . Até domingo (1°), a imagem do ex-chefe do Executivo federal estava colorida. A partir de agora, a fotografia ficará em preto e branco, a exemplo dos demais antigos governantes do Brasil.



É tradicional que ocorra a troca de foto quando se encerra o mandato de um presidente. A única imagem colorida é de quem está no poder. Lula, por exemplo, possui duas fotos em preto e branco, pois governou o país entre 2003 e 2006 e 2007 e 2010.

A foto colorida do terceiro mandato de Lula ainda não foi colocada no Palácio do Planalto. A tendência é que a imagem seja posta na galeria, que fica no térreo do Planalto, entre hoje e terça (3).

Saída de Jair Bolsonaro



O ex-presidente Jair Bolsonaro venceu as eleições de 2018 no segundo turno, derrotando Fernando Haddad (PT-SP), atual ministro da Fazenda. O capitão da reserva assumiu o poder em 2019, prometendo adotar medidas liberais na economia e conservadoras nas chamadas pautas de costumes.

Durante a pandemia da Covid-19, agiu com negacionismo em diversos assuntos, tanto que defendeu o uso de medicamentos comprovadamente ineficazes contra a doença. O Brasil registrou mais de 700 mil mortes de pessoas por causa do coronavírus.

Após ser derrotado por Lula, Bolsonaro evitou participar de eventos públicos e não deu entrevistas para os jornalistas. No dia 30 de dezembro, fez uma live aos seus apoiadores e horas depois deixou o Brasil para viajar aos Estados Unidos.

Lula e sua posse

O presidente Lula assumiu o poder no domingo. Ao longo da cerimônia, o chefe do Executivo federal discursou três vezes: no Congresso Nacional, no Parlatório do Palácio do Planalto e no Festival do Futuro.

O governante recebeu a faixa de um grupo de pessoas, simbolizando a diversidade dos brasileiros. Ele também empossou seus 37 ministros e assinou os primeiros decretos e medidas provisórias.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.