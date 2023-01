Reprodução Camilo Santana é o novo ministro do MEC

O novo ministro da Educação , Camilo Santana (PT-CE), revelou nesta segunda-feira (2) quais serão suas principais pautas ao longo dos próximos anos. Em cerimônia de transmissão de cargo realizada na sede da pasta, que não contou com a participação do ex-ministro Victor Veiga, o ex-governador do Ceará relatou que trabalhará para reverter os danos educacionais provocados pela pandemia e criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).



"A última avaliação feita pelo Saeb mostra que apenas uma em cada três crianças é alfabetizada na idade certa neste país. Ou seja: a maioria é analfabeta dentro da própria escola, o que provoca graves repercussões na sequência da vida dessas crianças", explicou.

O Saeb é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, prova que serve para identificar os conhecimentos de língua portuguesa, ciências humanas, matemática e ciências da natureza de estudantes das escolas privadas e públicas.

O novo ministro também falou aos jornalistas presentes na cerimônia que a determinação dada para a sua equipe é que seja “prioridade absoluta” a alfabetização na idade certa.

Camilo acusou Bolsonaro de tratar a educação como “subproduto” e que a pandemia da Covid-19 fez com que a situação do setor piorasse. “Vivemos recentemente tempos muito sombrios, onde o Brasil foi violentamente negligenciado nas suas mais importantes áreas. E a educação, sem dúvida, foi uma das mais atingidas”, relatou.

Cerimônia de transmissão de cargo

Camilo Santana e os outros 36 ministros foram empossados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no último domingo (1°). Nesta segunda, ele participou da cerimônia de transmissão de cargo, que contou com a participação dos ex-ministros Renato Janine Ribeiro e Cristovam Buarque.

Izolda Cela, que será secretária-executiva da pasta, também foi anunciada durante a cerimônia. Ela recebeu muitos aplausos das pessoas presentes. A ex-governadora do Ceará chegou a ser cogitada para ocupar o posto de ministra, mas foi escolhida para ser a “número 2” da pasta.

Quem é Camilo Santana?

Camilo Santana é natural da cidade do Crato, no Cariri, e tem 54 anos de idade. O petista, que é professor e engenheiro agrônomo, governou o Ceará de 2015 a abril de 2022 .

Antes de governar o Ceará, Camilo Santana foi deputado estadual (2007-2011) e secretário estadual de Desenvolvimento Agrário (2007-2011) e de Cidades (em 2011) durante os governos de Cid Gomes (PDT).

