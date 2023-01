Divulgação: PT - 02/10/2022 Wellington Dias (PT)

Wellington Dias (PT-PI), ministro do Desenvolvimento Social do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta segunda-feira (2) que há pessoas ilegalmente recebendo o Bolsa Família . Ele prometeu fazer uma revisão do cadastro do programa para encerrar com as fraudes e zerar a fila.



"Vamos fazer uma revisão nesse cadastro. O Cadastro Único é o cérebro de toda base social do Brasil. Um bom cadastro, uma política eficiente", explicou Dias para os jornalistas durante a cerimônia de posse do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT-SP).

O Cadastro único tem cerca de 90 milhões de pessoas inscritas em vários programas sociais do Governo Federal. Porém, ao longo da transição, a equipe de Desenvolvimento Social identificou que há brasileiros recebendo verba dos projetos sociais de maneira irregular.

“Tem gente ilegalmente dentro e tem gente que tem direito que está fora. Prefiro esperar a conclusão desse trabalho. Será breve", contou o ministro, que garantiu que vai encontrar mecanismos para combater as fraudes.

De acordo com ele, os dados do Censo, que foram feitos pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), deverão ser usados para realizar esse tipo de trabalho.

Uma das principais suspeitas da nova equipe do governo Lula é que há divisões na mesma família para autorizar que mais pessoas ganhem o benefício. A ideia é dar um ponto final nesta questão.

Quem é Wellington Dias?

Wellington, de 60 anos, é formado pela Universidade Federal do Piauí em letras portuguesas. Além disso, tem especialização em políticas públicas e governo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Wellington Dias filiou-se ao PT em 1985 e foi presidente do Sindicato dos Bancários do Estado do Piauí de 1989 a 1992. Governou o estado por quatro mandatos: foi eleito em 2003, 2006, 2014 e 2018.

Ele também foi presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (Consórcio Nordeste) e coordenou o Fórum Nacional de Governadores. Agora comandará o Ministério do Desenvolvimento Social.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.