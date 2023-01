Reprodução Redes Sociais Lucho Arce, presidente da Bolívia e Lula, presidente do Brasil

O presidente da Bolívia Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) participou da cerimônia de posse de Lula em Brasília e agradeceu a recepção do novo governo brasileiro à comitiva boliviana.

Com o amigo @LuchoXBolivia , presidente da Bolívia. Conversamos sobre como nossos países podem colaborar em políticas sociais, energia e fornecimento de fertilizantes 🇧🇷🇧🇴



📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/m6WdJ0qvrG — Lula (@LulaOficial) January 2, 2023

Leia também Rússia faz novos ataques em Kiev, capital da Ucrânia

Luis Arce postou em suas redes sociais uma mensagem de parabenização ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e disse que "agora sim, o caminho da integração latino-americana se abre mais do que nunca, para que nossos povos caminhem de mãos dadas rumo à paz e ao desenvolvimento com justiça social".

Felicidades presidente @LulaOficial y querido pueblo de #Brasil 🇧🇷. Ahora sí, el camino de la integración latinoamericana se abre más grande que nunca, para que nuestros pueblos caminen de la mano hacia la paz y el desarrollo con justicia social. pic.twitter.com/yTBaxjiwkH — Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) January 2, 2023

Lula também postou mensagens sobre o encontro com o mandatário boliviano e afirmou que as discussões entre ambos os país são focadas em políticas sociais, fornecimento de energia (gás natural) e importação de fertilizantes para o agronegócio .

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.