Carlos Moura/SCO/STF - 20/10/2022

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes , Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski informaram que vão continuar despachando durante o recesso da Corte, que vai até fevereiro.

A presidente do STF , Rosa Weber , vai ficar de plantão para casos urgentes urgentes que sejam distribuídos aos ministros durante o período. Ela vai trabalhar até metade de janeiro de 2023, quando vai passar o bastão para o vice-presidente do Supremo, Luís Roberto Barroso .

Em outras ocasiões, os integrantes do STF também pediram para continuar os trabalhos no período de férias . Quando eles decidem continuar os despachos no recerro, evitam que seus processos sejam analisados por quem estiver presidindo a Corte.

Por outro lado, isso também faz com que os poderes da presidência sejam "menores", de certa forma.

Em dezembro do ano passado, Moraes , Mendes e Lewandowski também trabalharam durante o recesso . Além deles, a ministra Cármen Lúcia também sinalizou que continuaria os despachos.

Neste ano, em julho, André Mendonça se juntou ao grupo e disse que manteria os trabalhos nas semanas que estaria de folga.

