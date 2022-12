Nelson Jr./SCO/STF - 02.12.2021 Ministro Alexandre de Moraes

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ) Alexandre de Moraes , declarou nesta segunda-feira (19), durante discurso de encerramento dos trabalhos da Corte, que o processo eleitoral mostrou que "as redes sociais não são terras sem lei".

"Uma outra marca, talvez a mais importante, é que a Justiça brasileira e o Tribunal Superior Eleitoral demonstraram que aqui no Brasil, as redes sociais não são terras sem lei. Aqui no Brasil, as milícias digitais são combatidas, são apenadas. Não conseguiram e não conseguirão influenciar negativamente as eleições", afirmou o ministro.

Moraes ainda exaltou os trabalhados realizados pelo Tribunal e agradeceu os demais ministros do TSE, dizendo que as decisões foram tomadas "com êxito".

"A Corte se mostrou unida, se mostrou um órgão colegiado, independentemente da divergência de opiniões, e isso faz parte de um órgão colegiado. Soube cumprir com êxito, com eficiência, com eficácia, com rapidez, celeridade, soube cumprir a sua competência de realização das eleições, de julgamento dos casos relacionados a candidaturas, para que tudo chegasse ao fim do período do ano judiciário a bom termo", declarou Moraes.

