Isac Nóbrega/PR - 16.12.2021 Presidente Jair Bolsonaro na posse de André Mendonça como ministro do STF

Jair Bolsonaro (PL) trabalhou nos bastidores para que os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) nomeados por ele faltassem à cerimônia de diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) . A intenção do atual governante é de alimentar os seguidores sobre um possível golpe de estado, segundo informaram aliados.

A coluna conversou com dois assessores de Bolsonaro e ambos contaram a mesma história. "O presidente sabe que não vai acontecer nada, mas quer alimentar seus seguidores o maior tempo possível", afirmou um deles. Na versão dada pelos assessores, ele considerou que a ausência dos dois ministros nomeados por ele à Suprema Corte poderia alimentar a narrativa de golpe .

"O Bolsonaro nunca vai confirmar ou dar a entender isso, mas vão lançar nas redes de mensagens que o Nunes Marques e o André Mendonça não foram porque se tratava de um teatro", contou o outro funcionário do Planalto. O pedido teria partido do próprio presidente, em conversa com os dois ministros no fim de semana, conseguindo a confirmação de que os dois não marcariam presença no evento.

Tanto Mendonça quanto Nunes Marques estavam em Brasília no momento da diplomação, hoje (12). Mendonça alegou que estava trabalhando na sede do STF e o colega sequer deu justificativa para a falta. Além deles, Luiz Fux também não compareceu, mas ele está em viagem para o Rio de Janeiro e havia confirmado presença na posse da Associação dos Magistrados Brasileiros e estava viajando no momento da diplomação.

Ricardo Stuckert/Divulgação - 12.12.22 O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, e o presidente eleito, Lula

Tanto Nunes quanto Mendonça não pretendem endossar qualquer manifestação antidemocrática nem apoiar discurso de golpe de estado, segundo pessoas ligadas a eles. A ausência foi apenas um sinal de gratidão a Bolsonaro pela indicação e não vai além disso.



Por outro lado, a narrativa de que os dois sabem "de algo que ninguém sabe" começa a crescer nas redes bolsonaristas. Há quem defenda que a dupla deverá continuar no STF após um suposto golpe militar e que a Corte será reformulada. Discurso este que não encontra nenhuma base de fatos e não passa de fake news difundida pelo bolsonarismo.

A coluna apurou, no entanto, que a decisão de Mendonça e Nunes Marques de faltarem deliberadamente à diplomação de Lula criou um clima de animosidade com outros ministros do STF. Alexandre de Moraes não ficou satisfeito com o comportamento dos colegas, segundo informou um funcionário da Corte. Existe a possibilidade dos ministros se reunirem para tratar do tema entre eles, mas isso não foi confirmado até o momento.

