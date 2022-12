Reproduçao TV Globo STF: RJ tem 5 dias para apresentar cronograma de câmeras em fardas

O ministro Edson Fachin (STF) determinou que o governo do Estado do Rio tem cinco dias para apresentar um cronograma para instalação de câmeras nas fardas e viaturas de agentes de segurança integrantes de unidades especiais.

Batalhões com maiores índices de letalidade policial no estado

São eles, o Batalhão de Operações Especias da Polícia Militar (Bope) e a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais da Polícia Civil (Core).

Fachin acata pedido de parlamentares e organizações da sociedada civil "ADPF das favelas" que questiona o Plano de Letalidade enviado pelo governo do estado do Rio à Suprema Corte.

Por falta de equipamentos suficientes, Batalhões da PM com menores índices de letalidade policial vão ceder câmeras às unidades especiais com maior índice de letalidade policial.

A decisão determina que os equipamentos devem fazer vídeo, captar áudio e que o cronograma precisa ser executado “da forma mais expedita possível”.

10 batalhões da PM do Rio com maiores índices de letalidade policial, de acordo ministro Fachin

Caxias (15º BPM) - São Gonçalo (7º BPM) - Colégio (41º BPM) - Bangu (14º BPM) - Mesquita (20º BPM) - Niterói (12º BPM) - Belford Roxo (39º BPM) - Olaria (16º BPM) - Méier (3º BPM) e Rocha Miranda (9º BPM).

