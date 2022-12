Reprodução: commons - 20/12/2022 Residência Oficial do Torto

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a futura primeira-dama, Janja da Silva , visitaram a residência oficial da Presidência na Granja do Torto , em Brasília, na tarde desta terça-feira (20). O petista pretende se mudar para o local até o dia da posse, que ocorrerá em 1º de janeiro.

O delegado Andrei Rodrigues , próximo diretor-geral da Polícia Federal , afirmou em coletiva com Flávio Dino que foi realizada uma varredura na residência para a segurança do presidente. Segundo Rodrigues, a área é protegida e segura.

"Nossa equipe estava lá aguardando e a outra equipe se deslocou com o presidente hoje à tarde, em relação às condições do imóvel", disse.

O futuro comandante da PF ressaltou que "toda visita do presidente e da família presidencial pressupõe um trabalho da Polícia Federal, da sua equipe de segurança de fazer varredura no local e pessoas da nossa confiança preservando o ambiente".

Até o momento, Lula encontra-se hospedado em um hotel no centro da capital federal desde o mês de novembro.

Por tradição, o Torto hospeda o presidente eleito e a família até que o dia da posse, quando o mandatário se muda para o Palácio da Alvorada.

Atualmente, a residência estava ocupada pelo ministro da Economia de Jair Bolsonaro (PL), Paulo Guedes. O chefe da pasta deixou a casa na semana passada, após dois anos e nove meses.

