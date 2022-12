Reprodução: Instagram - 20/12/2022 Lula conversando com Putin

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin , nesta terça-feira (20). Segundo o petista, o líder russo desejou o "fortalecimento da relação" entre os países.

"Conversei hoje com o presidente russo Vladimir Putin, que me cumprimentou pela vitória eleitoral, desejou um bom governo e o fortalecimento da relação entre nossos países. O Brasil voltou, buscando o diálogo com todos e empenhado na busca de um mundo sem fome e com paz", escreveu Lula no Twitter.

Conversei hoje com o presidente russo Vladimir Putin, que me cumprimentou pela vitória eleitoral, desejou um bom governo e o fortalecimento da relação entre nossos países. O Brasil voltou, buscando o diálogo com todos e empenhado na busca de um mundo sem fome e com paz. — Lula (@LulaOficial) December 20, 2022

O governo russo confirmou a conversa por meio de nota.

"Os dois lados expressaram confiança que a relação estratégica russo-brasileira vai continuar se desenvolvendo com sucesso em todas as áreas, assim como na cooperação nos assuntos internacionais, incluindo na estrutura do BRICS", disse o Kremlin.

Putin já havia parabenizado Lula pela vitória um dia após o segundo turno das eleições, no dia 31 de outubro. O russo disse, em comunicado divulgado pelo Kremlin, que “os resultados da votação confirmaram sua alta autoridade política”.

“Espero que, por meio de esforços conjuntos, asseguremos o desenvolvimento de uma cooperação construtiva russo-brasileira em todas as áreas”, acrescentou.

Posse de Lula

Putin não deve comparecer à posse do presidente eleito Lula da Silva no dia 1º de janeiro. A representante da Rússia será Valentina Matvienko presidente do Conselho da Federação Russa.

