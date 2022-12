Reprodução: Agência Brasil Andrei Rodrigues

Flávio Dino (PSB), escolhido do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assumir o Ministério da Justiça a partir de 2023 , afirmou nesta quinta-feira (9) que indicou o nome do delegado Andrei Rodrigues para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal .

"Em relação à direção-geral da PF, levei ao presidente Lula, nessa direção de trabalho e proximidade, o nome do delegado Andrei Rodrigues. Levamos em conta, sobretudo, a necessidade de restauração da plena autoridade e legalidade das polícias, também a experiência profissional, inclusive na Amazônia brasileira, uma área estratégica para esse governo e para a segurança pública. E participou do principal, diálogo com estados e municípios. Participou da preparação da Copa e Olimpíada", disse Flávio Dino após ser anunciado como novo ministro.

O delegado já cuidou da segurança de Lula durante a campanha eleitoral e hoje integra a equipe de transição de governo. Em 2010, ele comandou a segurança da então candidata a presidente Dilma Rousseff (PT).

Quem é Flávio Dino?

Com 54 anos, Flávio Dino nasceu em São Luís, no Maranhão. O novo ministro da Justiça é advogado e professor de direito, além de ser casado e teve três filhos. Dino foi juiz de 1994 a 2006 – ano em que disputou vaga na Câmara dos Deputados.

2007 a 2010 - atuou como deputado federal do Maranhão. Em 2008, ele também disputou a prefeitura da capital do estado, mas foi derrotado por João Castelo. Em 2010, concorreu ao governo do Maranhão e perdeu para Roseana Sarney.

2011 a 2018 - Em 2011, Dino assumiu o cargo de presidente da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo), mas deixou o cargo em 2014 para concorrer ao governo do Maranhão e venceu no primeiro turno. Após o mandato de quatro anos, o ministro de Lula foi reeleito, em 2018, novamente no 1º turno com 59,29% dos votos.

