Flávio Dino (PSB) , futuro ministro da Justiça do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , anunciou nesta terça-feira (20) que o novo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal ( PRF ) será Edmar Moreira Camata .

Camata é agente da PRF desde 2006. Desde janeiro de 2019, está afastado da função, pois assumiu a Secretaria de Controle e Transparência do Espírito Santo.

O futuro diretor-geral é formado em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e mestre em Políticas Anticorrupção pela Universidade de Salamanca, na Espanha.

Nesta terça-feira, o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) exonerou do cargo de diretor-geral da PRF Silvinei Vasques , ele se tornou réu por improbidade administrativa por pedir votos para Bolsonaro durante as campanhas eleitorais deste ano, enquanto ocupava a liderança da corporação.

No inquérito, o Ministério Público Federal (MPF) chegou a entrar na Justiça pedindo o afastamento de Vasques do cargo, dizendo que os bloqueios feitos por manifestantes bolsonaristas contra o resultado das eleições contribuíram para o "clima de instabilidade e confronto instaurado durante o deslocamento de eleitores". Ele é acusado de prevaricar frente aos atos antidemocráticos registrados em todo o país.

Segundo o MPF, desde o início das campanhas, Vasques vinha usando as redes sociais para fazer postagens de cunho eleitoral e, nas vésperas do segundo turno, pediu explicitamente votos para o então candidato à reeleição Jair Bolsonaro.

Com a demissão de Vasques, o atual chefe do Executivo nomeou Márcio Nunes de Oliveira para comandar a PRF por mais 11 dias, até que Edmar Camata tome posse do cargo.

Nomeações de Dino

O futuro ministro da Justiça nomeou também nesta terça-feira o advogado Augusto de Arruda Botelho como secretário nacional de Justiça. Ele agradeceu o convite pelas redes sociais.

"Recebi - e aceitei honrado e emocionado - o convite para ser o novo Secretário Nacional de Justiça. Agradeço imensamente a confiança do futuro Ministro @FlavioDino. Muito trabalho pela frente!", escreveu o advogado no Twitter.

Botelho é especialista em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra, em Direito Penal pela Universidade de Salamanca e mestrando em Direito Penal Econômico na FGV.



Nas últimas semanas, Dino já havia anunciado outros nomes para compor a pasta. Foram eles:



O delegado da Polícia Federal Andrei Rodrigues como novo diretor-geral da PF;

O jornalista Ricardo Cappelli como secretário-executivo do ministério – número dois na escala de comando, abaixo apenas do próprio ministro;

O auditor federal Marivaldo Pereira como secretário de Acesso à Justiça;

Diego Galdino como secretário-executivo adjunto da pasta;

Tamires Sampaio vai comandar o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci);

Wadih Damous como secretário nacional do consumidor.

