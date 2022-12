Agência Brasil Favorito para assumir Defesa, José Múcio se reúne com Lula

Favorito para assumir Ministério da Defesa, o ex-ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) José Múcio Monteiro se reúne nesta segunda-feira com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Em Brasília, o encontro ocorre no hotel em que o petista está hospedado, na região central da capital.



Segundo petistas, Múcio pode ser um dos primeiros nomes a serem confirmados por Lula no comando de uma das pastas da Esplanada.

Cotado para a vaga, o ex-integrante do TCU tem boas relações com oficiais das Forças Armadas e preenche um dos pré-requisitos estabelecidos por Lula para o cargo: ser um civil.

Desde a campanha eleitoral, Lula e aliados escalaram o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Nelson Jobim para dialogar com militares e avaliar as prioridades da caserna. Com a ajuda da interlocução de Jobim, Múcio passou a despontar como favorito.

Na semana passada, Lula disse que já tem 80% dos ministérios fechados em sua "cabeça ". Os anúncios só devem começar a sair, contudo, após o petista ser diplomado, o que ocorrerá no dia 12.

Mais cedo, Lula teve reunião com o representante do governo dos Estados Unidos, Jake Sullivan.

