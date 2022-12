Reprodução Lula anuncia nomes de cinco ministros

O presidente eleito Luiz Inacio Lula da Silva (PT) anunciou, na manhã desta sexta-feira (9), os nomes de ministros do futuro governo . Em seu discurso de abertura, Lula comentou sobre a proposta da Proposta de Emenda à Constituição 32/22, que deve ser analisada na Câmara dos Deputados na próxima semana.

"Essa PEC não é uma PEC do Lula, é uma PEC do Bolsorano... para arrumar o que deixou o governo deixou", disse Lula.

A proposta tem impacto estimado de R$ 145 bilhões ao ano e não especifica como o valor deverá ser aplicado e que R$ 70 bilhões serão destinados ao Bolsa Família, que retorna no lugar do Auxílio Brasil.

Veja os ministros anunciados nesta sexta-feira:



Fazenda: Fernando Haddad

Casa Civil: Rui Costa

Defesa: José Múcio Monteiro

Justiça e Segurança Pública: Flávio Dino

Relações Exteriores: Mauro Vieira

