Lula, presidente eleito do Brasil

A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR) , afirmou nesta quinta-feira (8) que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , deve anunciar os nomes de alguns ministros do futuro governo a partir de amanhã (9/12).

"O presidente deve começar amanhã a divulgar (os nomes). Ele estava querendo deixar para depois da diplomação, mas tem muita especulação. Aquilo que ele já tem certeza, que está certo, ele quer divulgar amanhã", declarou Gleisi a jornalistas, em Brasília.

Cotados

O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad é cotado para assumir o Ministério da Economia. Nesta quinta-feira, o petista se reuniu com Paulo Guedes, atual ministro da pasta , para tratar da transição de governo.

A reunião, segundo Haddad, durou pouco mais de uma hora e a conversa com Guedes foi "excelente", "cordial" e "educada".

O senador eleito, Flávio Dino (PSB), é um possível nome para assumir o Ministério da Justiça. Ele e o presidente eleito almoçaram juntos nesta quinta-feira no hotel onde Lula está hospedado em Brasília.

Para o Ministério da Defesa, o ex-ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) José Múcio Monteiro será o provável escolhido de Lula . Ele se reuniu com o petista na última segunda-feira (5).

80% do ministério formado

No dia 2 de dezembro, Lula afirmou em coletiva que os nomes só seriam anunciados depois da diplomação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) marcada para o dia 12. O petista afirmou ainda que já tinha 80% do ministério formado “na cabeça”.

“Não escolhi ministro ainda. Eu estou num processo de conversa com todas as forças políticas”, disse Lula. “Vou ser diplomado dia 12 [de dezembro]. Depois que eu for diplomado, depois que eu for presidente da República, seja reconhecido e diplomado, eu vou começar a escolher o meu ministério.”

“Não precisa ninguém ficar angustiado, não precisa ninguém ficar nervoso, criando expectativa. Porque no fundo, no fundo, eu já tenho 80% do ministério na cabeça, mas eu não quero construir um ministério para mim, eu quero construir um ministério para as forças políticas que me ajudaram a ganhar as eleições”, finalizou o presidente eleito.

