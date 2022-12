Isac Nóbrega/PR - 26.11.2022 O presidente Jair Bolsonaro

Nesta quinta-feira (8), o presidente Jair Bolsonaro (PL) participou da cerimônia de Declaração de Novos Aspirantes na Academia da Força Aérea na cidade de Pirassununga , no interior de São Paulo. Mais uma vez, o presidente chamou atenção por não se pronunciar sobre o resultado das eleições .

O evento começou por volta das 10h e foi realizado para celebrar o fim de um período de quatro anos da turma Anúbis na academia. Bolsonaro já participou de outros 5 eventos do tipo na mesma cidade.

Recepcionado com gritos de "mito" por alguns apoiadores na plateia, Bolsonaro cumprimentou aspirantes e tirou várias selfies. Ele estava acompanhado pelo ministro Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), ministros do Superior Tribunal Militar e pelos deputados federais Carla Zambelli (PL-SP), Celso Russomanno (Republicanos), Hélio Lopes (PL-SP) e General Peternelli (União-SP).

O mandatário chamou atenção após chorar em outra cerimônia militar em Brasília. Ele apareceu visivelmente emocionado enquanto apertava as mãos dos oficiais e de suas esposas, no Clube Naval. Bolsonaro não fez nenhum pronunciamento.

Há mais de um mês sem fazer nenhum tipo de declaração pública, incluindo em suas redes sociais, Bolsonaro diminuiu significativamente a quantidade de eventos em sua agenda e tem passado a maior parte do seu tempo no Palácio da Alvorada.

Bolsonaro tem deixado um ar de suspense entre apoiadores e críticos ao não se posicionar sobre os atos antidemocráticos em frente a quartéis. Pessoas mais próximas ao presidente justificam o silêncio como uma tentativa para não frustrar a expectativa dos apoiadores que contestam o resultado das eleições sem se envolver negativamente com a justiça.

