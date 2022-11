Divulgação Partido dos Trabalhadores Gleisi Hoffman, predente do PT

A presidente do PT Gleisi Hoffmann (PT-PR) , disse nesta quarta-feira (30), que o Partido dos Trabalhadores decidiu apoiar a reeleição de Arthur Lira (PP-AL) como presidente da Câmara dos Deputados por não ter "outra pessoa em condições de fazer a disputa".

"A decisão se dá dentro de um quadro de correlação de forças. Nós não tínhamos hoje outra pessoa em condições de fazer a disputa pela presidência da Câmara. O PT não colocaria nome e não tinha um outro partido que tivesse uma liderança e que disputaria a Câmara", disse Gleisi em entrevista à GloboNews.

Segundo a presidente do PT , o partido evitou o "isolamento" na Câmara.

"Não é o momento de nós estarmos isolados, ter um apoio ao presidente Lira, já que outros partidos também apoiaram, mas ao mesmo tempo também se propor a construir um bloco de apoio ao governo, para fazer as articulações dentro da Casa", afirmou Hoffmann.

Apoio a Lira

Na última terça-feira (29), os partidos PT, PV, PCdoB e PSB anunciaram apoio à reeleição de Arthur Lira. Somadas, as quatro legendas totalizam 94 deputados em 2023.

Além do PT, PV, PCdoB e PSB, outros dez partidos já registraram apoio a Lira, veja:

União Brasil (59 deputados em 2023)

PP (47 deputados em 2023)

Republicanos (41 deputados em 2023)

PDT (17 deputados em 2023)

Podemos (12 deputados em 2023)

PSC (6 deputados em 2023)

Patriota (4 deputados em 2023)

Solidariedade (4 deputados em 2023)

PROS (3 deputados em 2023)

PTB (1 deputado em 2023)

A eleição acontece em fevereiro de 2023, para um mandato de dois anos. Para vencer, é necessário ter o apoio da maioria absoluta dos votantes, desde que haja um quórum mínimo de 257 deputados.

