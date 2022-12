Paulo Sérgio/Câmara dos Deputados - 25/05/2022 Deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ)





O deputado federal Daniel Silveira (PTB) aceitou nesta quinta-feira (8) o convite para assumir um cargo no gabinete do senador Magno Malta , eleito pelo Espírito Santo.

Silveira queria se eleger senador porém ficará sem mandato na próxima legislatura. Foi inicialmente oferecido o cargo de chefe de gabinete, porém a função não está definida.





Magno Malta afirmou que o parlamentar integrará a equipe de assessores dele pelo "conhecimento jurídico e lealdade ao país". O convite também foi influenciado pela proximidade de Silveira ao presidente Jair Bolsonaro (PL).

