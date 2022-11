Reprodução/EPTV - 25.11.2022 Grupo bolsonarista bloqueia acesso ao Aeroporto de Viracopos, em Campinas

Nesta sexta-feira (25), um grupo de manifestantes pró-Bolsonaro iniciaram um bloqueio fechando duas pistas de uma avenida que dá acesso ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo. O protesto antidemocrático teve início por volta das 4 horas da madrugada, bolsonaristas montaram barricadas de madeira para impedir o tráfego dos veículo.

De acordo com motoristas que passavam pelo local, vários caminhões estavam parados na pista e carros de passeio estavam sendo liberados para trafegar pelo acostamento.

Por volta das 7 horas da manhã houve lentidão no trânsito e a passagem de veículos seguia restrita.

Segundo a Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) o tráfego está congestionado, mas fluindo. No entanto, eles afirmam caminhões estão sendo impedidos de seguir viagem.

A via bloqueado pela manifestação é o único acesso ao terminal, sendo ligação entre o trevo da Rodovia Santos Dumont (SP-75) e da Rodovia Miguel Melhado Campos (SP-324) a Viracopos.

A Polícia Militar informou que esta acompanhando o bloqueios com viaturas no local. Eles ainda afirmam que os manifestantes deixaram a via e que máquinas estão a caminho da avenida para fazer a remoção da barricada da pista.

