Reprodução/ Twitter Presidente do PL, Valdemar Costa Neto

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes se encontrou com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto , para falar sobre um suposto relatório a respeito das urnas eletrônicas que seria apresentado pelo partido ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta terça-feira (22).

No encontro dessa segunda (21), o líder da sigla do atual mandatário, Jair Bolsonaro , contrariou a ala mais radical da legenda e demonstrou confiança no sistema de votação. Ele ainda disse estar desconfortável com a pressão interna dos apoiadores do chefe do Executivo para que esse documento fosse encaminhado, conforme apuração do jornal O Globo .

Interlocutores do STF relataram à publicação que Valdemar teria dito a Mendes que a iniciativa de apresentar o documento elaborado por técnicos contratados pelo partido é uma tentativa de não desagradar os bolsonaristas da legenda, que são ao menos 50 deputados. Para tentar se distanciar da ação, porém, o presidente do PL teria dito não acreditar que o envio do relatório terá resultados na prática.

Em 2021, em meio a um movimento no Congresso sobre o voto impresso , Valdemar também contrariou a ala bolsonarista do PL, atuando como um dos principais articuladores para que a proposta fosse rejeitada.

O documento que os aliados de Bolsonaro dentro do partido divulgaram na semana passada foi produzido pelo Instituto Voto Legal, empresa contratada pelo partido, e usa termos técnicos para levantar suspeitas sobre as urnas eletrônicas .

O próprio partido, porém, negou que o relatório tivesse aval da legenda e que uma auditoria contratada pela sigla ainda estava "em andamento".

Ainda conforme apuração do jornal, ministros do Supremo enxergam na situação uma tentativa de manter a mobilização dos manifestantes que ainda ocupam frentes de quartéis em todo o país , contra o resultado do segundo turno das eleições, que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) .

Integrantes da Corte, no entanto, enxergam a tentativa como um "tiro no pé", já que o candidato de Bolsonaro no estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ganhou a eleição com ampla margem .

Segundo relatos de quem acompanhou as conversas entre os integrantes do PL e do STF, o atual presidente não acreditava que seria derrotado no segundo turno . Dessa forma, exige que o relatório seja protocolado no TSE.

De acordo com a Justiça Eleitoral, o petista obteve 50,90% (60.345.999) dos votos, enquanto o atual mandatário, teve 49,10% (58.206.354) no último dia 30 .

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.