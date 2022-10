Reprodução/O Globo - 06.04.2022 Valdemar Costa Neto e Jair Bolsonaro

Valdemar Costa Neto ( PL ) está preocupado com as brigas internas dentro do QG do presidente Jair Bolsonaro (PL). O presidente do Partido Liberal se reuniu com as principais lideranças da campanha para lavar a roupa suja e alinhar quais os caminhos a equipe seguirá até o dia 30 de outubro, quando ocorrerão as eleições 2022 .



O presidente do PL ficou assustado com a entrevista do ministro das Comunicações Fábio Faria na última segunda-feira (24). O genro de Silvio Santos acusou emissoras de rádios de não veicularem inserções do presidente da República. O problema que a atitude não havia sido avisada para Valdemar.

A cartada da campanha bolsonarista foi feita após uma reunião que juntou os responsáveis pela comunicação do chefe do executivo federal. O objetivo era pautar novamente a imprensa e levantar uma discussão sobre uma possível falha de rádios nordestinas sobre a veiculação das propagandas do presidente da República.

O problema que, apesar do foco estar todo no tema, Valdemar não ficou nem um pouco satisfeito de não ter sido avisado. Isto porque escutou reclamações de deputados e senadores de que a acusação pode ser vista como uma tentativa de golpe contra as eleições.

“Valdemar queria ter participado da decisão para dar seu posicionamento político e alertar seus aliados. É muito difícil ser pego de surpresa, porque quando as questões aparecem ficam difíceis de serem respondidas”, explica um dos membros do Centrão que apoia Bolsonaro.

Valdemar pediu união

O presidente do PL conversou com as principais lideranças do QG de Bolsonaro e pediu que todos os problemas fossem colocados na mesa para serem resolvidos. Uma das reclamações foi a propaganda formal do mandatário.

“Disseram que o presidente parece uma pessoa que ele não é. Valdemar rebateu, porque o presidente defende a tese que a campanha feita pelo Duda Lima o ajudou a perder um pouco da rejeição do eleitorado moderado”, conta um aliado de Valdemar Costa Neto.

Após muito bate-boca, todos os problemas foram resolvidos e um roteiro foi criado para que todos sigam até domingo. O objetivo é impedir que alas da campanha sigam caminhos diferentes e prejudiquem Bolsonaro na reta final do segundo turno.

