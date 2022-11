Reprodução/Twitter André Mendonça, ministro do STF





André Mendonça, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), afirmou que as manifestações antidemocráticas que estão sendo realizadas após a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a Presidência devem ser respeitadas.

De acordo com o ministro, os atos de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) que não aceitaram o resultado do pleito eleitoral devem ser respeitados desde que aconteçam sob uma ordem pacífica.

"O papel de todos nós é de serenidade, de respeitar essas manifestações pacíficas. E ao mesmo tempo buscar gerar uma pacificação no ambiente nacional que nos ajude a desenvolver e olha pro futuro numa boa perspectiva", disse mendonça a jornalista após participar de um evento no Rio de Janeiro.

"Logicamente que são ideais que as vezes se contrapõem num cenário eleitoral. Mas precisamos agora sentar e trabalhar para ajudar o Brasil", ressaltou. Ele completou afirmando que vê os protestos como legítimos desde que respeitem os "direitos fundamentais das outras pessoas."





Bloqueios em rodovias

Uma atualização da PRF ( Polícia Rodoviária Federal ) divulgada por volta das 15h30 informou que ainda eram registradas 15 interdições (fluxo parcialmente interrompido) e 4 bloqueios nas rodovias brasileiras por conta das manifestações de bolsonaristas.

Três dos bloqueios acontecem no estado do Mato Grosso, nos municípios de Bom Jesus do Araguaia, Campos de Júlio e Sapezal. Um outro bloqueio acontece em Rio do Sul, em Santa Catarina.

Nesta segunda-feira, agentes da PRF que realizavam uma operação para desbloquear um trecho da BR-163 foram agredidos com pedradas e tiros no município de Novo Progreso, no Pará.

De acordo com a PRF, o ponto estava sendo "obstruído por manifestantes". A entidade afirmou, em tweet, que uma criança passou mal durante o confronto, foi socorrida e passa bem. O órgão também comunicou que um policial rodoviário federal foi ferido pelos manifestantes.

Agentes da @PRFBrasil foi expulsos à pedradas e tiros hoje no município de Novo Progresso, no Pará, um dos poucos locais que arruaceiros ainda fecham estradas. A bolsonarização da PRF tem colocado em risco, além da imagem da instituição, a vida de seus honrosos agentes. pic.twitter.com/ks9cO17es1 — George Marques 🇧🇷 (@GeorgMarques) November 7, 2022





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.