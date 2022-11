Reprodução/Twitter Agentes da PRF são expulsos à pedradas e tiros no Pará





Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que atuavam em operação para desbloquear um trecho da rodovia federal (BR-163) foram agredidos com pedradas e tiros , hoje, no município de Novo Progreso , no Pará .

Agentes da @PRFBrasil foi expulsos à pedradas e tiros hoje no município de Novo Progresso, no Pará, um dos poucos locais que arruaceiros ainda fecham estradas. A bolsonarização da PRF tem colocado em risco, além da imagem da instituição, a vida de seus honrosos agentes. pic.twitter.com/ks9cO17es1 — George Marques 🇧🇷 (@GeorgMarques) November 7, 2022

De acordo com a PRF, o ponto estava sendo "obstruído por manifestantes". Apoiadores do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) , bloqueiam estradas no país desde a derrota no segundo turno das eleições.





A PRF afirmou, em tweet, que uma criança passou mal durante o confronto. Ela foi socorrida e passa bem. A instituição também comunicou que um policial rodoviário federal foi ferido pelos manifestantes.

