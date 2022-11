Reprodução/Globo - 14.09.2022 Cláudio Castro

O governador reeleito do Rio de Janeiro , Cláudio Castro ( PL ), afirmou nesta segunda-feira (7) que o seu partido precisa fazer uma oposição responsável contra o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na avaliação dele, as esferas estaduais e federal precisam dialogar para beneficiar a população.



“Eu estive, sim, e estou, sempre ao lado do presidente Bolsonaro, sou do partido dele, mas agora há uma missão. A população fez a sua escolha e nós, como servidores, como funcionários da população, temos a obrigação de trabalhar juntos”, comentou Castro em entrevista para a CNN Brasil.

Na opinião de Castro, a população em geral está pouca preocupada com as articulações políticas. Na visão dele, os brasileiros querem emprego e boas condições para viver. Por conta disso, ele quer conversar com Lula e realizar um bom trabalho como governador do Rio de Janeiro.

“Eles esperam de nós trabalho em conjunto, diálogo, e isso, com certeza [faremos]. Como a gente vem tocando o Rio de Janeiro, eu dialogo com todos os partidos, de esquerda, direita, de centro”, relatou.

Segundo noticiou o Portal iG, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, anunciará nesta terça-feira (8) que o PL fará oposição ao governo Lula. Além disso, Jair Bolsonaro terá função de protagonista, defendendo as pautas da sigla ao longo dos próximos quatro anos.

Só que Cláudio Castro é favorável que o PL faça uma oposição responsável. Ele apontou que a PEC da Transição deve ser aprovada com tranquilidade, porque o seu partido não quer prejudicar os brasileiros.

“O que a gente tem ouvido no PL é fazer uma oposição responsável. Eu creio que o presidente Bolsonaro será o líder dessa oposição, mas fazendo uma oposição responsável e não prejudicando o país porque está fazendo oposição”, concluiu.

Quem é Cláudio Castro

Cláudio Castro foi vice de Wilson Witzel em 2018, quando a chapa venceu a corrida eleitoral no Rio de Janeiro. Em primeiro de maio do ano passado, ele se tornou governador do estado fluminense, já que Witzel sofreu um processo de impeachment.

Neste ano, ele lançou sua candidatura ao governo do estado e recebeu o apoio de Bolsonaro. Castro teve 58,67% dos votos válidos e venceu no primeiro turno. Seu principal adversário, Marcelo Freixo (PSB), ficou em segundo com 27,38%.

