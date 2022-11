Abdias Pinheiro/ Secom TSE Luis Roberto Barroso, ministro do STF





O STF (Superior Tribunal Federal) informou, nesta sexta-feira (4), que o ministro Luís Roberto Barroso foi hostilizado por bolsonaristas que fechavam uma rodovia como manifestação contra o resultado das eleições .

O ataque foi registrado na cidade de Porto belo, em Santa Catarina, onde Barroso estava para cumprir um compromisso pessoal. Os manifestantes haviam saído de um protesto quando identificaram o ministro jantando em um restaurante.

De acordo com o comunicado emitido pelo STF, as pessoas se juntaram do lado de fora do restaurante e iniciaram um novo protesto hostilizando o membro do Poder Judiciário , que preferiu se retirar do local.

"Ao retornar para a casa onde estava hospedado, a equipe de segurança detectou que um grupo identificara o lugar onde ficaria o ministro e começou a convocar outras pessoas para o local, fazendo ruído perturbador para toda a vizinhança e paralisando a circulação nas ruas adjacentes", informou o Supremo.





As informações são de que o protesto ameaçava sair do controle e poderia tornar-se violento e, por conta disso, policiais presentes no local precisaram intervir para dispersar os bolsonaristas. Barroso novamente se retirou do lugar.

"A democracia comporta manifestações pacíficas de inconformismo, mas impõe a todos os cidadãos o respeito ao resultado das urnas. O desrespeito às instituições e às pessoas, assim como as ameaças de violência, não fazem bem a nenhuma causa e atrasam o país, que precisa de ordem e paz para progredir", completa o STF .

Liberação de rodovias federais

A Polícia Federal Rodoviária (PFR) informou que todas as rodovias federais do país estão livres de bloqueios , após dias de manifestações de apoiadores do atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL) , contra o resultado do segundo turno do pleito eleitoral.

Os atos foram iniciados após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) anunciar a eleição de Lula . Os eleitores de Bolsonaro, então, começaram a fechar estradas em todo o Brasil como forma de protesto contra o resultado do pleito.

Segundo a PRF, no total, 966 pontos de manifestações foram desfeitos no país. No entanto, ainda há 11 lugares com interdições, isto é, com o fluxo parcialmente impedido, conforme boletim divulgado por volta das 15h.

As operações de desmobilização realizadas pela Polícia Rodoviária Federal nas estradas já resultaram na prisão de 45 pesosas, 5422 autuações e R$ 14 milhões de multas aplicadas.

Os bloqueios começaram a ser desfeitos após o pronunciamento de Bolsonaro nas redes sociais pedindo que os manifestantes desobstruíssem as rodovias pelo Brasil , na última quarta (2). O chefe do Executivo afirmou que a obstrução das vias prejudica o direito de ir e vir dos cidadãos.

