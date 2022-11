Reprodução: instagram - 02/11/2022 Jair Bolsonaro pede fim das manifestações nas rodovias

O atual presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu, nesta quarta-feira (2), que os manifestantes desobstruam as rodovias do Brasil. Desde domingo, protestos que bloqueiam vias de vários estados ocorrem contra o resultado das eleições 2022 no último domingo (30), que elegeram Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como o novo presidente do país .

O mandatário afirmou que a obstrução das vias prejudica o direito de ir e vir dos cidadãos.

"O fechamento de rodovias pelo Brasil, prejudica o direito de ir e vir das pessoas, está lá na nossa Constituição. E nós sempre estivemos dentro dessas quatro linhas. Tem que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além de prejuízo a nossa economia. Sei que a economia tem sua importância, né, sei que vocês estão dando mais importância a outras coisas agora. É legítimo. Mas eu quero fazer um apelo a você, desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas", disse Bolsonaro em vídeo publicado nas redes sociais.

Ele começou o pronunciamento dizendo que estava chateado com o resultado das eleições.

"Brasileiros que estão protestando por todo o Brasil. Sei que vocês estão chateados, estão tristes, esperavam outra coisa, eu também, estou tão chateado e triste quanto vocês, mas temos que ter a cabeça no lugar", declarou.

O chefe do Executivo pediu ainda que seguidores não "pensem mal" dele.

"Quero fazer um apelo a você. Desobstrua as rodovias. Isso aí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder nós, aqui, essa nossa legitimidade. Outras manifestações vocês estão fazendo pelo Brasil todo. Em praças. Faz parte, repito, do jogo democrático. Fiquem à vontade", pediu o presidente.

"Por favor, não pensem mal de mim. Eu quero o bem de vocês. Ao longo desse tempo todo, à frente da Presidência, colaborei para ressurgir o sentimento patriótico, o amor à pátria, as nossas cores verde e amarelo, defesa da família, defesa da liberdade. Não vamos jogar isso fora. Vamos fazer o que tem que ser feito. Estou com vocês", finalizou Bolsonaro.

Manifestações

O último balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PFR) na tarde desta quarta-feira (2) diz que, no total, ainda há 146 vias bloqueadas em 17 estados brasileiros. No fim da manhã de hoje, o número era de 150 rodovias interditadas, mas em 15 estados.

Além disso, de acordo com a PRF , desde a noite do dia do segundo turno, 688 ações de interdição ou bloqueios em estradas federais foram encerrados no país e 1.992 multas foram aplicadas.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.