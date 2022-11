Reprodução/Twitter Joe Biden, presidente dos Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos , Joe Biden, quase causou uma crise diplomática de grandes proporções nesta sexta-feira (4) ao falar sobre o Irã durante um evento eleitoral na Califórnia.

"Libertaremos o Irã. Sim, os libertaremos muito rapidamente", disse ao responder gritos na plateia que pediam o "Irã livre".

A fala do chefe de Estado norte-americano foi feita durante um discurso de campanha que foi feito ao longo de um ato realizado na Califórnia, no MiraCosta College.





O presidente iraniano, Ebrahim Raisi, por sua vez, respondeu dizendo que o "grande povo do Irã não ajoelhará para vocês" e que "o inimigo hoje atinge a nossa solidariedade e a nossa unidade nacional, a nossa segurança, paz e determinação".

"Os nossos homens e nossas mulheres não permitirão nunca em levar adiante os desejos satânicos de vocês", acrescentou durante as celebrações dos 43 anos do aniversário da tomada de controle da Embaixada dos EUA em Teerã.

Após a confusão, Washington se apressou para dizer que Biden não estava se referindo a alguma guerra ou invasão.

" Biden estava manifestando a sua solidariedade ao povo iraniano e destacando que os EUA estarão ao lado dos manifestantes pacíficos. Cabe ao povo iraniano determinar o seu futuro, não mudou nada nesse ponto de vista", disse o porta-voz do Pentágono, John Kirby.

