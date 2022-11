Divulgação/PRF - 02/11/2022 Rodovia Castello Branco liberada

Procuradores do Ministério Público Federal ( MPF ) se reuniram com dirigentes da Polícia Rodoviária Federal ( PRF ) para esclarecerem os supostos casos de omissões nos desbloqueios das rodovias , além de possíveis financiamentos de tais movimentos.

Compareceram à reunião os procuradores do MPF Frederico Paiva, Anna Carolina Resende Maia, Luciana Loureiro, Felipe Fritz e João Gabriel de Queiroz. Eles conversaram com os representantes da PRF : Marco Antônio Territo de Barros, diretor-executivo da instituição; Djairlon Moura, diretor de operações; Luís Carlos Reischak Júnior, diretor de inteligência; e o corregedor-geral e de controle interno, Wendel Benevides Matos.





Durante o encontro, a PRF deixou claro que as operações neutralizaram os pontos de obstrução no Distrito Federal (DF), além de outros estados brasileiros. A instituição ainda informou que a liberação de verba viabilizou a desobstrução, além da realização de 41 prisões no país de pessoas que estavam presentes no movimento. Além disso, está sendo possível uma melhor busca pelas lideranças envolvidas.

O MPF informou à Polícia Rodoviária Federal que está traçando uma investigação contra alguns funcionários da instituição, buscando por supostos crimes, como o de prevaricação. Eles devem receber documentos da PRF , ao qual irão analisar as medidas adotadas pela instituição contra as obstruções das rodovias .

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deu um prazo de 48 horas para a PRF apresentar detalhadamente as multas dadas às pessoas presentes nos bloqueios.