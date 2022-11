Reprodução: redes sociais - 03/11/2022 Homem pendurado no caminhão

Um vídeo de um manifestante pendurado em um caminhão durante os atos pró-Bolsonaro em Caruaru, no estado de Pernambuco , viralizou na internet nesta quinta-feira (3).

TÁ NA HORA DO JAIR... pic.twitter.com/Qtxhmfvvxy — tesoureiro (@tesoureiros) November 3, 2022

HAHAHAHA o bolsonarista tentou evitar que o caminhão furasse o bloqueio e deu nisso aí. pic.twitter.com/RsbYuArAnd — Lázaro Rosa 🇧🇷🚩 (@lazarorosa25) November 3, 2022

Segundo testemunhas, o motorista teria furado o bloqueio feito por manifestantes. Em seguida, um homem vestido com a camisa brasileira de futebol, que não foi identificado, subiu na frente do caminhão para tentar impedir a passagem do veículo. O motorista não recuou e continuou andando com o manifestante pendurado no para-choque.

Com poucos minutos após o homem ter se agarrado ao veículo, ele pediu para descer. "Você vai descer?" Vou parar ali para você descer, você desce, beleza?, disse o motorista do caminhão, enquanto o homem faz sinal positivo.

"Não quero confusão, eu estou trabalhando. Saí da minha casa, tenho três filhos, não quero problema, certo?", acrescentou o condutor.

Após três dias de bloqueios nas rodovias federais de Pernambuco, o estado não registra mais interdições nesta quinta-feira. Foram registrados manifestações nas BRs 101, 104, 232 e 423, em municípios como Jaboatão dos Guararapes, Bezerros, Caruaru, Garanhuns e Taquaritinga do Norte. Em Igarassu, os protestos afetaram o transporte público e serviços públicos.

Os manifestantes protestam desde a noite do último domingo (30), contra o resultado das eleições 2022, que marcou a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a derrota do atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL).

