Reprodução: redes sociais - 02/11/2022 Manifestantes fazendo saudação nazista em SC

Centenas de manifestantes que bloqueiam a rodovia SC-163, em São Miguel do Oeste , no estado de Santa Catarina , fizeram gesto semelhante à saudação nazista , nesta quarta-feira (2), enquanto cantavam o Hino Nacional em ato pró-Bolsonaro.

Em São Miguel, Santa Catarina, hino do Brasil é celebrado com saudação nazista por bolsonaristas. pic.twitter.com/3QTtR4YJ4s — Anonymous (@AnonNovidades) November 2, 2022

O vídeo dos protestantes fazendo apologia ao nazismo viralizou nas redes sociais e está sob análise do Ministério Público de Santa Catarina ( MPSC ), que buscará identificar as pessoas que fizeram o gesto.

O gesto, caracterizado por deixar a mão estendida é conhecido como "sieg heil", traduzido como “viva a vitória”. Ele era usado nas manifestações nazistas na década de 1930 como uma espécie de reverência ao ditador Adolf Hitler.

Segundo o artigo 20 da Lei brasileira do Racismo, apologia ao nazismo é considerado crime. A Constituição Brasileira classifica o racismo como crime inafiançável e imprescritível, com reclusão de dois a cinco anos e multa.

Em conjunto com o MPSC, o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) de Santa Catarina trabalha para identificar as pessoas que aparecem na gravação, visando instaurar ações penais por apologia ao nazismo. Há possibilidade também de pedidos de prisão preventiva à Justiça.

"Uma vez identificadas, será produzido um relatório e as informações encaminhadas pra 2ª Promotoria de Justiça da Comarca, que possui atribuição criminal, para responsabilização dos envolvidos", disse a Coordenadora do Gaeco de São Miguel do Oeste, Promotora de Justiça Marcela de Jesus Boldori Fernandes.

