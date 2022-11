Reprodução Boicote contra comerciantes petistas ganha força no interior de SP

Na cidade de Buri, no interior do estado de São Paulo , bolsonaristas tentam realizar um boicote a comerciantes que não são apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL). A intenção é fazer com que os moradores, que tem pouco mais de 20 mil habitantes, não comprem em lojas em que os proprietários não sejam declaradamente a favor do atual chefe do Executivo federal. Eles não aceitam o resultado das urnas do último domingo (30) que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República.



Em prints de conversas obtidas com exclusividade pelo Portal iG, o grupo que é de comerciantes pró-Bolsonaro, intitula o movimento como “campanha amigos de Bolsonaro” e reiteram que são contra o Partido dos Trabalhadores (PT). Eles estão exigindo que cidadãos coloquem a bandeira do Brasil na entrada do comércio para mostrar seu apoio ao mandatário. Os empreendedores afirmam que “petistas tem passe livre pela calçada” e que “não serão bem-vindos” em suas lojas.

Em uma imagem mandada por um dos membros do grupo de bolsonaristas em aplicativo de mensagens, um dos comércios aparece com a bandeira do Brasil na porta e com a mensagem “esperando o capitão”.

Reprodução Ex-prefeito de Buri promove boicote contra comerciantes

Segundo moradores relataram à reportagem do iG, o movimento é orquestrado pelo ex-prefeito da cidade Claudio Romualdo Ú Fonseca, que é empresário e proprietário de diversos comércios no município. Nas redes sociais, Fonseca demonstra seu apoio de forma assídua ao governo Bolsonaro e destaca sua contrariedade a Lula através de várias publicações que abordam notícias falsas.



O iG teve acesso a uma das listas divulgadas por Romualdo em um aplicativo de mensagens em que ele intitula de “lugares onde Bolsonaro não compra”. Veja os locais abaixo:

Ainda segundo apurado pela reportagem, a listagem é de locais em que ele afirma que os proprietários votaram no presidente eleito Lula, portanto, não devem ser frequentados por bolsonaristas.

Em publicações nas redes, moradores da pequena cidade no interior do estado demonstram indignação contra os atos e afirmam que o grupo está proibido petistas de comprarem em seus comércios e também eleitores do atual mandatário de comprar em locais onde os proprietários não sejam publicamente eleitores do atual presidente.

Reprodução Mensagem de boicote contra empresários petistas

No segundo turno das eleições de 2022, Jair Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado para a Presidência da República em Buri (SP). Ele recebeu 6.963 votos, o equivalente a 60,47% do total da cidade. Já Lula (PT) foi a escolha de 39,53% dos eleitores locais e recebeu 4.551 votos.

Protestos

Nos últimos dias, a cidade foi palco de protestos de bolsonaristas que acompanharam os bloqueios de rodovias pelo país. No município, um trecho da estrada Lauri Simões de Barros foi parcialmente interditada por manifestantes durante três dias de protestos.

Grupos atearam fogo em pneus, bloqueando parte da estrada e formando uma densa fumaça escura.

Os manifestantes permitiam apenas a passagem de ambulâncias e carros de passeio.







Boicote não fica restrito a Buri

O boicote contra comerciantes que votaram no presidente eleito Lula tem se expandido para outros municípios do interior paulista. Um dos exemplos é a Estância Turística de Pereira Barreto, cidade administrada pelo PL, partido do presidente Jair Bolsonaro.

Desde terça (1°), dois dias após o término das eleições 2022, passou a circular uma lista com nomes de empreendedores que assumiram publicamente que votariam pelo retorno do PT ao governo federal.

O objetivo da lista é fazer com que bolsonaristas deixem de realizar compras nos estabelecimentos dos comerciantes petistas ou anti-Bolsonaro.

Apesar da tentativa de boicote, muitos dos comerciantes que votaram no PT não demonstram preocupação. “O Lula teve mais de seis mil votos. Imagina se a gente também fizer uma campanha contra pessoas que votaram no Bolsonaro e possuem comércio?”, destaca um empreendedor. Ele não quis ser identificado para não sofrer represálias.

“Nossa cidade é do bem, de pessoas unidas. Essa lista foi feita por um grupo muito pequeno. Aqui tem mais de 25 mil habitantes e todos sabem respeitar as opiniões dos outros. Tenho tranquilidade que o meu comércio e dos meus colegas, inclusive os que votaram no Bolsonaro, seguirão com os seus clientes normalmente”, acrescenta.

A reportagem também conversou com outro comerciante que votou no PT. Ele relatou que, após o início da tentativa de boicote, seu estabelecimento viu o número de clientes crescer. “Acho que isso não vai dar nada não porque o pessoal logo esquece e para de chorar”, opina.

Em Pereira Barreto, Bolsonaro venceu com 57,21% dos votos válidos (8.109) contra 42,79% (6.066) de Lula. Em 2018, o atual presidente recebeu 8.694 votos, enquanto Fernando Haddad (PT) conquistou 3.915. Ou seja, o Partido dos Trabalhadores recebeu 2.151 votos a mais de uma eleição para a outra.

Esse mesmo problema também atingiu a cidade de Caconde, onde o atual chefe do executivo federal venceu por 55,95% (5.774) a 44,05% (4.546).

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.