Imagens de manifestantes fazendo gestos semelhantes à saudação nazista durante ato pró-Bolsonaro na última quarta-feira (2) foram criticadas pelo embaixador da Alemanha no Brasil, Heiko Thoms e pela Embaixada de Israel. O caso aconteceu em Santa Catarina enquanto os apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) cantavam o Hino Nacional.

Thoms afirmou que condenou a atitude e disse que é um ataque à democracia brasileira.

“O uso de símbolos nazistas e fascistas por ‘manifestantes’ claramente de extrema-direita é profundamente chocante. Apologia ao nazismo é crime!”. E acrescentou: "Não se trata de liberdade de expressão, mas de um ataque à democracia e ao Estado de direito no Brasil. Esse gesto desrespeita a memória das vítimas do nazismo e os horrores causados por ele", disse o diplomata através das redes sociais nesta quinta-feira (3).

Além da Embaixada da Alemanha, a Embaixada de Israel divulgou um breve comunicado, citando que as saudações nazistas que ocorreram em Santa Catarina e repudiando tal atitude.

"Rejeitamos qualquer forma de referências nazistas no Brasil e em geral. Estamos preocupados com esse fenômeno aqui e contamos com as autoridades competentes para que tomem as providências necessárias para acabar com esse tipo de atos ultrajantes”, diz a nota.

Manifestações

O vídeo dos protestantes fazendo apologia ao nazismo viralizou nas redes sociais e está sob análise do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), que buscará identificar as pessoas que fizeram o gesto.

Em São Miguel, Santa Catarina, hino do Brasil é celebrado com saudação nazista por bolsonaristas. pic.twitter.com/3QTtR4YJ4s — Anonymous (@AnonNovidades) November 2, 2022

O gesto, caracterizado por deixar a mão estendida é conhecido como "sieg heil", traduzido como “viva a vitória”. Ele era usado nas manifestações nazistas na década de 1930 como uma espécie de reverência ao ditador Adolf Hitler.

Segundo o artigo 20 da Lei brasileira do Racismo, apologia ao nazismo é considerado crime. A Constituição Brasileira classifica o racismo como crime inafiançável e imprescritível, com reclusão de dois a cinco anos e multa.

Os manifestantes protestam desde a noite do último domingo (30), contra o resultado das eleições 2022 , que marcou a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a derrota do atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL).

