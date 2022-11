Divulgação/Assessoria do senador Jean Paul Prates Vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, junto a parlamentares em reunião de transição de governo



O vice-presidente eleito e coordenador do governo de transição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Geraldo Alckmin , afirmou hoje que a primeira conversa com integrantes do governo de Jair Bolsonaro sobre a transição foi "bastante proveitosa".

Após se encontrar com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, Alckimin disse que o encintro foi "muito objetivo".

A reunião também contou com a participação da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e do ex-ministro Aloizio Mecadante. Entre os representantes de Bolsonaro, estiveram presentes Ciro Nogueira e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Luis Eduardo Ramos.





Segundo o vice-presidente eleito, Ramos parabenizou-os pelo resultado da eleição e se colocou à disposição para ajudar no processo. O governo de transição deve ser instalado a partir de segunda-feira no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB).

